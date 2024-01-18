Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня

На дорогах, крім південних регіонів, очікується ожеледиця

18 січня в Україні очікується погіршення погодних умов. У різних регіонах країни передбачаються значні опади, сильні пориви вітру та утворення ожеледиці на дорогах. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вночі на заході, півночі, у Вінницькій, Полтавській і Харківській областях очікується сніг. На Закарпатті та деяких ділянках Прикарпаття очікується значний мокрий сніг з дощем. Протягом дня в Україні буде дощ, а на північному сході під час дощу може йти мокрий сніг. На Закарпатті прогнозують значні дощі.

На дорогах, крім південних регіонів, очікується ожеледиця. Місцями буде сильний вітер із швидкістю 15-20 м/с. Вночі в Карпатах очікуються пориви вітру до 25 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура повітря в західних і південних областях вночі коливатиметься від +1° тепла до -4° морозу, вдень становитиме +4-9°. На інших територіях країни вночі очікується 5-10° морозу, а вдень - 1-6° тепла. У північно-східних регіонах вночі температура опуститься до 12-17° морозу, вдень - близько 0°.

У Карпатах 18 січня передбачається значний мокрий сніг та хуртовина. Температура повітря вночі буде від 1 до 6° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У четвер, 18 січня, в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах значний сніг і мокрий сніг, хуртовина. На Закарпатті – вночі значний мокрий сніг, вдень – значний дощ. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

На Київщині буде хмарно. Вночі буде сніг, вдень – дощ. На дорогах ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«18 січня пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – йдеться у повідомленні.

В Київській області температура повітря вночі буде -5-10°, а вдень 1-6° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 6-8° морозу, вдень – 3-5° тепла.