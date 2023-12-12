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Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На дорогах місцями буде ожеледиця

У вівторок, 12 грудня, у більшості областей пройдуть мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде хмарно. Очікується невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг та дощ, а на півдні країни невеликий дощ. У північних, східних та центральних областях ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу. Уночі та вранці у південній частині подекуди туман.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у більшості областей. Вітер південний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. У західних та центральних областях очікується до 4° тепла, а на півдні температура сягатиме 3-8° тепла.

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня фото 1

На Київщині очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Уночі та вранці ожеледь. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.  

Температура в Київській області вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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