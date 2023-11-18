Дороги Львівщини замело снігом (відео)

На Львівщину прийшла зима

У Львівську область поступово приходить зима. Уночі дороги області замело снігом, зокрема на Східницькому перевалі. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Працює снігоочисна техніка.

«Цієї ночі та вранці дороги місцевого значення очищали 12 одиниць техніки, застосували 72 тонни піщано-соляної суміші. На дорогах державного значення задіяли 24 одиниці техніки, застосували 96 тонн суміші», – розповів Козицький.

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Напоготові є 270 одиниць снігоочисної техніки.

Козицький повідомив, що від сьогодні підрядні організації, які відповідають за стан та експлуатацію доріг місцевого значення у Львівській області, ведуть посилений моніторинг ситуації на аварійно небезпечних ділянках і зобовʼязані миттєво реагувати за потреби. Відповідне доручення департамент дорожнього господарства Львівської ОВА скерував їм учора.

За прогнозом Укргідрометцентру, 18 листопада на заході країни очікується сніг, а в низці областей пройде дощ.

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Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.