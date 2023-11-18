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Дороги Львівщини замело снігом (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дороги Львівщини замело снігом (відео)
На дорогах Львівщини працює снігоочисна техніка
фото: скріншот із відео

На Львівщину прийшла зима

У Львівську область поступово приходить зима. Уночі дороги області замело снігом, зокрема на Східницькому перевалі. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Працює снігоочисна техніка.

«Цієї ночі та вранці дороги місцевого значення очищали 12 одиниць техніки, застосували 72 тонни піщано-соляної суміші. На дорогах державного значення задіяли 24 одиниці техніки, застосували 96 тонн суміші», – розповів Козицький.

Напоготові є 270 одиниць снігоочисної техніки.

Козицький повідомив, що від сьогодні підрядні організації, які відповідають за стан та експлуатацію доріг місцевого значення у Львівській області, ведуть посилений моніторинг ситуації на аварійно небезпечних ділянках і зобовʼязані миттєво реагувати за потреби. Відповідне доручення департамент дорожнього господарства Львівської ОВА скерував їм учора.

За прогнозом Укргідрометцентру, 18 листопада на заході країни очікується сніг, а в низці областей пройде дощ.

Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Теги: прогноз погоди Львівщина снігопад

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