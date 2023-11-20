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У Києві завершився рекордно довгий період без морозів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві завершився рекордно довгий період без морозів
18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до – 0,2ºС
фото ілюстративне

Середня тривалість безморозного періоду в столиці дорівнює 197 днів

У Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня і тривав рекордні 232 дні. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до – 0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а рекордно довгий – 232 дні відмічений у поточному році. Попередній рекорд 2022 року з тривалістю у 225 днів протримався всього рік.

«Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада», – зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада, у низці областей пройде сніг, подекуди з дощем. У понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, східних, більшості центральних та південних областей пройде сніг, подекуди з дощем. На дорогах місцями буде ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північний, у західних областях південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Уночі в південній та східній частинах країни місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Теги: Київ прогноз погоди

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