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Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
фото з відкритих джерел

У деяких областях очікуються сильні пориви вітру

В Україні 16 листопада буде хмарно. У більшості областей пройде дощ, подекуди з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер в Україні буде хмарно. У західних та північних областях вночі пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Удень на північному-сході країни очікуються помірні опади, а в західних та південно-західних областях опадів не передбачається.

Вітер західний та північно-західний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с. Вдень на Правобережжі місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та протягом дня в більшості областей переважно становитиме від 2° до 7° тепла. На півдні країни вночі температура коливатиметься в межах 4-9°, а вдень сягатиме 7-12°.

У Карпатах вночі передбачається невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі та вдень близько 0°.

Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада фото 1

На Київщині буде хмарно. Місцями пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с. Також в області можливі пориви до 15-18 м/с.

Уночі та вдень в Київській області температура сягатиме 2-7°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 5-7°.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря погода

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