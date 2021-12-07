Мокрий сніг і похмуро: якою буде погода 7 грудня

У вівторок в Україні очікуються опади та плюсова температура

Погода в Україні сьогодні, у вівторок, 7 грудня буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень температура повітря у різних регіонах коливатиметься від 0 до +15. Такі дані Укргідрометцентру.

На півдні України 7 грудня погода буде дощовою. У денний час доби температура повітря буде на рівні +9…+15, вночі похолодає до +6…+9.

На решті території такого тепла не буде. У східних областях стовпчик термометра показуватиме +5…+9, вночі опуститься до -1…+4. Удень переважно дощитиме, а вночі очікується мокрий сніг із дощем.

На півночі України у денний час доби від 0 до +7, вночі від -1 до +2. Вдень пройде дощ і мокрий сніг з дощем, вночі – мокрий сніг.

У західних областях у денні та нічні години температура повітря коливатиметься від +2 до -1. Вдень очікується мокрий сніг, вночі – мокрий сніг.

У центрі України вдень та вночі піде дощ, подекуди з мокрим снігом. У денний час доби температура буде на рівні +4…+10, вночі – +2… +7.

У Києві 7 грудня вдень піде мокрий сніг з дощем, а вночі – без опадів. Стовпчик термометра показуватиме +1…+3 і вдень, і вночі.



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