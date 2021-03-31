Молдова вводить надзвичайний стан

У Молдові за добу виявили 1871 нових хворих на коронавірус

Надзвичайний стан в Молдові ввели на 60 днів - з 1 квітня по 30 травня

У зв'язку із поширенням коронавірусу у Молдові до 30 травня оголошено надзвичайний стан.

Рішення підтримали 52 депутати парламенту країни, передає місцеве видання NewsMaker.

Згідно з рішенням, надзвичайний стан чинний протягом 60 днів: з 1 квітня по 30 травня 2021 року. Як зазначив виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Ауреліу Чокой, для визначення переліку обмежувальних заходів Нацкомісія громадського здоров'я збереться 1 квітня.

Режим надзвичайного стану, зокрема, передбачає, що в Молдові не можна проводити вибори. Крім того, уряд при цьому отримує більше повноважень. Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні.

Раніше президентка Молдови Санду попросила у Путіна вакцину «Спутник V».

У Молдові зареєстровано три вакцини від коронавірусу: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і »Спутник V». МОЗ Молдови не виключає, що буде закуповувати російський препарат «Спутник V» для безкоштовної вакцинації, після того, як його схвалить ВООЗ.

Нагадаємо, свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу Covax, а невдовзі – перша партія BioNTech-Pfizer, також через Covax. Вакцинація у Молдові почалася 2 березня.

У Молдові за добу виявили 1871 нових хворих на коронавірус. Також додамо, що населення Молдови складає близько 2,6 млн людей. Загальна кількість випадків коронавірусу у країні досягла 229 370 осіб. За весь час пандемії у Молдові померли 4915 пацієнтів.