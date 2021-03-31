Мер Івано-Франківська спростував власну заяву про Pfizer у клініках

Руслан Марцінків каже, що він обмовився в ефірі

Раніше Марцінків заявив про наявність вакцин у приватних клініках

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків спростував заяву щодо платної вакцинації від кооронавірусу у місті. Про це він написав у Facebook.

«Інформація про Pfizer не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі», – зазначив міський голова.

Раніше Марцінків заявив про наявність вакцин у приватних клініках.

«У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є», – розповів він.

Станом на 31 березня в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

Додамо, що сьогодні стало відомо, коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac. Це може статися після 9 квітня.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.