Молдова готується до надзвичайного стану – Санду

Вища рада безпеки країни пропонує ввести двотижневий локдаун

Молдовський президент Майя Санду після засідання Вищої ради безпеки країни, рекомендувала уряду і парламенту оголосити в Молдові двотижневий надзвичайний стан. Про це повідомляє Newsmarker.

«У зв'язку з ситуацією, що погіршується і поганими прогнозами, ми вирішили, що необхідні більш суворі заходи. Йдеться про безпеку та інтереси держави. На засіданні ми вислухали жорсткі зауваження фахівців в області охорони здоров'я: втрати можна порівняти з щоденною катастрофою літака з нашими громадянами. Тому пора перестати ховати голову в пісок», – сказала Санду.

Президент зазначила, що разом з радою безпеки вона рекомендує уряду протягом трьох днів розробити детальний план нового надзвичайного стану і представити його парламенту на схвалення.

Відповідно до рішення ради, в плані повинні бути нові, більш жорсткі обмеження, а також список громадян, яких вони торкнуться, і компенсацій тим, хто не зможе працювати.

Як зазначила Санду, за оцінками Вищої ради безпеки, виплати тим, хто виявиться без заробітку, повинні скласти близько 1 тисячі леїв (1500 тис. гривень) у тиждень.

Також Вища рада безпеки рекомендує прискорити вакцинацію і вже перейти до другого етапу, а також відкрити онлайн-реєстрацію для всіх бажаючих отримати щеплення, розробити план доставки ліків для тих, хто лікується вдома, і збільшити число тестів.

Опонент Майї Санду, лідер Партії соціалістів Ігор Додон вже розкритикував заяву Санду, припустивши, що локдаун погіршить економічну кризу у країні.

Раніше повідомлялось про те, що нещодавно обрана президентка Молдови Мая Санду не має наміру відступати від своєї вимоги щодо дострокових парламентських виборів у країні.