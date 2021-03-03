Молдова схвалила використання російської вакцини «Супутник V»

Регулятор дозволив застосовувати в країні російську вакцину від коронавірусу, оскільки епідеміологічна обстановка в Молдові погіршується

Комітет фахівців в області імунізації Молдови схвалив до застосування Covid-препарат «Супутник V» російського виробництва, а також ряд інших вакцин.

Відповідне рішення прийнято через погіршення епідемічної обстановки, пише «Тасс».

«Було схвалено використання в Республіці Молдова вакцин, дозволених в країні походження, а також схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в умовах надзвичайної ситуації (EUL)», – йдеться в повідомленні пресслужби міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту республіки.

Зазначимо, у вівторок, 2 березня, в Молдові стартувала вакцинація населення. Країна отримала близько 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Також очікується ще близько 14,4 тисяч доз через міжнародний механізм Covax.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною».

Додамо також, що у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини «Супутник V». Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.

Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V» від коронавірусу».

Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.