Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)



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Monatik презентував на головній спортивній арені країни свій третій студійний альбом Фото: «Інформатор»

На стадіоні встановили найбільшу сцену в історії НСК «Олімпійський»

У суботу ввечері, 1 червня, на столичному НСК «Олімпійський» відбувся концерт популярного українського поп-виконавця Monatikа.

Monatik презентував на головній спортивній арені країни свій третій студійний альбом. В альбомі представлені сингли, що вже стали хітами, «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день» (feat Ніна Матвієнко) та інші, та абсолютно нові композиції.

На шоу разом в співаком виступили також його зіркові колеги Мішель Андраде, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona і учасниця «Голос. Діти 4» Ніно Басилая.

Як пише «Інформатор», концерт був унікальний тим, що на стадіоні встановили найбільшу сцену в історії НСК «Олімпійський», її розміри складали 78 на 25 метрів.

Також по периметру території були встановлені 738 квадратних метрів LED-екранів.