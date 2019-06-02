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    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)

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    <p>Monatik презентував на головній спортивній арені країни свій третій студійний альбом</p> - Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)

    Monatik презентував на головній спортивній арені країни свій третій студійний альбом

    Фото: «Інформатор»

    На стадіоні встановили найбільшу сцену в історії НСК «Олімпійський»

    У суботу ввечері, 1 червня, на столичному НСК «Олімпійський»  відбувся концерт популярного українського поп-виконавця Monatikа.

    Monatik презентував на головній спортивній арені країни свій третій студійний альбом. В альбомі представлені сингли, що вже стали хітами,  «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день» (feat Ніна Матвієнко) та інші, та абсолютно нові композиції.

    На шоу разом в співаком виступили також його зіркові колеги Мішель Андраде, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona і учасниця «Голос. Діти 4» Ніно Басилая.

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    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Monatik влаштував грандіозний концерт на НСК «Олімпійський» (фото)
    Фото: «Обозреватель», «Інформатор»

    Як пише «Інформатор», концерт був унікальний тим, що на стадіоні встановили найбільшу сцену в історії НСК «Олімпійський», її розміри складали 78 на 25 метрів.

    Також по периметру території були встановлені 738 квадратних метрів LED-екранів.

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