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    Moody's змінило прогноз для української банківської системи

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    Moody's змінило прогноз для української банківської системи

    У повідомленні Moody's йдеться, що стабільність української економіки і фінансової системи буде залежати від здатності Києва продовжити співпрацю з МВФ

    Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз банківської системи України на «стабільний» з «позитивного», вказавши на ризики, пов'язані зі зростанням споживчого кредитування.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Швидко зростаючі споживчі кредити створять ризики для якості активів в довгостроковій перспективі», - сказав аналітик Лев Дорф.

    За оцінками Moody's, питома вага проблемних кредитів в банківській системі України знизиться до 54% у кінці 2020 року з 69% на кінець 2018 року завдяки активізації кредитування та списанню старих кредитних боргів.

    Незважаючи на те, що Moody's не чекає дефолтів за споживчими кредитами в найближчі рік-півтора на тлі збільшення доходів домогосподарств, агентство попереджає, що подальше швидке зростання цього виду кредитування може негативно вплинути на якість банківських активів при низьких темпах економічного зростання.

    У повідомленні Moody's йдеться, що стабільність української економіки і фінансової системи буде залежати від здатності Києва продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

    МВФ в грудні минулого року схвалив 14-місячну програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів, щоб допомогти українській владі впоратися з борговими платежами і утримати фінансову стабільність в умовах політичної невизначеності через президентські та парламентські вибори в 2019 році.

    Володимир Зеленський, обраний президентом в кінці квітня, розпустив парламент і призначив на 21 липня дострокові парламентські вибори, які раніше планувалися на кінець жовтня.

    Після зміни президента, Київ і МВФ почали дискусії про необхідність підготовки нової програми, переговори щодо якої можуть початися після обрання нового парламенту і призначення нового уряду.

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