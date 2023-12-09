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Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
фото: Діана Гасюк, «Главком»

У південно-східній частині країни очікується дощ і мокрий сніг

У суботу, 9 грудня, в Україні буде морозно та місцями – зі снігом. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У південно-східній частині країни очікується дощ і мокрий сніг, в той час як на північному сході очікують снігопади. На більшості території опадів не передбачається. У деяких регіонах дороги можуть бути ожеледицею, особливо на заході та півночі, де вночі та вранці можливий туман.

Вночі температура повітря у більшості областей становитиме від 2 до 7 градусів морозу, а в Карпатах опуститься до -10 градусів. Протягом дня очікується від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. На південній частині країни вночі та вдень температура буде від 0 до 5 градусів тепла.

Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня фото 1

У столиці та Київській області буде хмарно. Опадів у регіоні не передбачається. На дорогах – ожеледиця. В області вночі та вранці місцями туман. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. В Києві вночі буде 3-5° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу.

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Теги: снігопад дощ зима

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