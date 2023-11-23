Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей
фото: Xinhua

У штаті Теренгану на східному узбережжі країни станом на середу внаслідок повені залишилися без домівок 2294 людини

У Малайзії через масштабні повені, викликані триваючими в останні дні сильними дощами, евакуювали понад 2000 людей. Про це повідомляє Xinhua.

У штаті Теренгану на східному узбережжі країни станом на середу внаслідок повені залишилися без домівок 2294 людини. Евакуйованих розмістили в 19 центрах для допомоги постраждалим від негоди.

Також у штаті Перак на західному узбережжі переселили 39 мешканців через наслідки повені.

Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей фото 1
Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей фото 2
Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей фото 3

Метеорологи попереджають про сильні дощі та потужний вітер через північно-східний мусон, який зазвичай триває із жовтня по березень у північних штатах, та штормові хвилі в морі на східному узбережжі країни.

Раніше повідомлялося, що щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада. 

Також сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України.


 

Теги: вітер негода дощ стихійні лиха

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бавовна» у Брянську та удар по Хмельниччині: головне за ніч
«Бавовна» у Брянську та удар по Хмельниччині: головне за ніч
25 жовтня, 07:06
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 05:02
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
4 листопада, 04:40
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
14 листопада, 06:10
Дорожні служби Харківщини розчистили з ночі понад 1800 км автодоріг
Через снігопади та пориви вітру мешканці трьох областей залишились без світла
20 листопада, 13:08
На заході Європи вирує ураган Кіаран
У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України
3 листопада, 07:52
Вежа впала через сильний вітер
Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео)
28 жовтня, 14:24
Наслідки негоди в Харкові
У мережі з’явилися відео наслідків негоди у Харкові
28 жовтня, 15:59
Відключено в аварійний ремонт протягом доби чотири енергоблоки на теплоелектростанціях у різних регіонах
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
20 листопада, 16:37

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7302
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua