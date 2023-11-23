Малайзія потерпає від масштабної повені: евакуйовано тисячі людей

У штаті Теренгану на східному узбережжі країни станом на середу внаслідок повені залишилися без домівок 2294 людини

У Малайзії через масштабні повені, викликані триваючими в останні дні сильними дощами, евакуювали понад 2000 людей. Про це повідомляє Xinhua.

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У штаті Теренгану на східному узбережжі країни станом на середу внаслідок повені залишилися без домівок 2294 людини. Евакуйованих розмістили в 19 центрах для допомоги постраждалим від негоди.

Також у штаті Перак на західному узбережжі переселили 39 мешканців через наслідки повені.

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Метеорологи попереджають про сильні дощі та потужний вітер через північно-східний мусон, який зазвичай триває із жовтня по березень у північних штатах, та штормові хвилі в морі на східному узбережжі країни.

Раніше повідомлялося, що щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада.

Також сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України.



