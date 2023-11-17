На Волині випав перший сніг (фото, відео)

Сніг випав у ніч на 17 листопада

Завтра сніг можливий у західних та частині центральних регіонів України

У ніч на п'ятницю, 17 листопада у Волинській області випав перший сніг. Про це повідомляє місцеве видання Volynblog.

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Волиняни опублікували фото першого снігу, який випав вночі.

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Нагадаємо, ближчими днями, за інформацією метеорологів, у більшості областей очікується зниження температури повітря та сніг. Так, 18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями до 20 см.

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см.

На дорогах можлива ожеледиця.

Раніше синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.