Мосійчук назвав ім'я росіянина, причетного до замаху на нього



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Ввечері 25 жовтня у Києві пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинуло двоє осіб

Мосійчук заявив, що слідству відомо ім'я замовника замаху на нього

Служба безпеки України встановила особу Руслана Кемаля - громадянина Росії, підозрюваного в причетності до замаху на колишнього депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка).

Ім'я підозрюваного оприлюднив сам Мосійчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Так, це правда! Організатором замаху на мене восени 2017, під час якого загинув мій охоронець Руслан і випадковий перехожий, а були поранені ще три людини є - Руслан Кемаль! Він є організатором вбивства моєї помічниці, Героя АТО Аміни Окуєвої і замаху на життя її чоловіка Адама Осмаєва», - написав екс-депутат.

За його словами, Кемаль 22 травня 2013 в Туреччині вбив почесного консула Чеченської республіки Ічкерія в Туреччині Медета Онлу.

Мосійчук також заявив, що слідству відомо ім'я замовника замаху на нього.

Нагадаємо, 26 жовтня 2017 року внаслідок вибуху біля телеканалу Espreso.TV у Києві загинули колишній співробітник МВС Михайло Мормиль і охоронець Мосійчука, поліцейський Руслан Кушнірук; політолог Віталій Бала і Мосійчук, а також ще одна жінка були госпіталізовані.