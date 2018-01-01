Москаль не покаявся. Обматюкав Супрун, а тепер ще й вимагає вибачень

Як казали колишні донецькі, «базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать» - заявив Москаль

Очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль не збирається вибачатися перед в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, на адресу якої він напередодні висловився нецензурно. Про це він написав на своєму сайті. [READ_MORE] «Хочу зробити деякі роз’яснення у зв’язку з резонансом довкола обміну



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Геннадій Москаль не хоче вибачатися перед Уляною Супрун

Як казали колишні донецькі, «базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать» - заявив Москаль

Очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль не збирається вибачатися перед в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, на адресу якої він напередодні висловився нецензурно. Про це він написав на своєму сайті.

«Хочу зробити деякі роз’яснення у зв’язку з резонансом довкола обміну «люб’язностями» між мною і пані Супрун через угорську вакцину від кору», – заявляє Геннадій Москаль.

«Пані Супрун поширила через засоби масової інформацію заяву, в якій зачепила особисто мене: «Є проблеми на Закарпатті, бо там місцева адміністрація і губернатор Геннадій Москаль нам повідомили, що вони отримують 8 тисяч доз від Угорщини, але їх належним чином не розмитнили і вони ніби контрабанда, а тепер лікарі не хочуть їх використовувати і ми їм передали дози».

Заявляю ще раз, що вакцина від кору бельгійського виробництва, яка сертифікована в Україні, була передана урядом Угорщини на Закарпаття й розмитнена у відповідності із законодавством», - розповів він.

Москаль зазначив, що після розмитнення вакцину передали по районах області й почали щепити дітей. На сьогодні використано близько 80 відсотків вакцини, про що облдержадміністрація щотижня надає інформацію в Міністерство охорони здоров’я України.

«Тому оприлюднена пані Супрун інформація про «контрабандну вакцину, яку лікарі не хочуть використовувати», є негативною і недостовірною. Вона зачіпає не тільки мене особисто, але і всю Закарпатську область, яка з вини Міністерства охорони здоров’я не отримує вакцину й змушена просити гуманітарну допомогу від сусідніх країн», - додав керівник області.

«Згідно з пунктом 4 статті 277 Цивільного кодексу України, спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Такого спростування пані Супрун, на превеликий жаль, не зробила. Тому мої висловлювання на сесії обласної ради, – це право на відповідь, передбачене пунктом 1 статті 227 Цивільного кодексу України. Я висловив цю відповідь у спосіб, який вважав за потрібний.

Якщо пані Супрун вважає, що зачеплено її честь, гідність і ділову репутацію, вона може звернутися до суду, який призначить лінгвістичну експертизу моїм висловлюванням. Як казали колишні донецькі, «базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать». А тому перша має попросити вибачення пані Супрун за поширення негативної й недостовірної інформації. Якщо її вибачення будуть щирими, тоді вони будуть і від мене. Якщо ж пані Супрун промовчить, мовчатиму і я», - резюмував Москаль.

22 лютого Москаль з трибуни Закарпатської ОДА нецензурно висловився на адресу в. о. мінрістра охорони здоров'я. Причиною конфлікту стали проблеми з поставками вакцини від кору.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає від голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля вибачень за образи на адресу в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Як відомо, у січні на Закарпатті почався спалах кору в деяких районах області. Через це закривалися школи та дитсадки. В регіоні не вистачало вакцин для щеплень, і у МОЗ запевняли, що направлять на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору

Втім вакцини від МОЗ довелося чекати досить довго, тому Москаль замовив вакцини в Угорщині.

26 січня з Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору.

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