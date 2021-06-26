  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Дніпрі настоятель Свято-Миколаївського храму Дніпропетровської єпархії Московської церкви в Україні ієрей Костянтин Калашников повісив замки на двері входів до органної зали - Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі
    У Дніпрі настоятель Свято-Миколаївського храму Дніпропетровської єпархії Московської церкви в Україні ієрей Костянтин Калашников повісив замки на двері входів до органної зали
    фото: dniprograd.org

    Представники священника Калашникова вигнали з території охоронця органної зали й не допускають у приміщення творчий колектив

    У Дніпрі настоятель Свято-Миколаївського храму Дніпропетровської єпархії Московської церкви в Україні ієрей Костянтин Калашников повісив замки на двері входів до органної зали й опломбував їх печатками з реквізитами своєї релігійної організації, передає Depo.

    Як наголошується, представники Калашникова вигнали з території охоронця органної зали й не допускають у приміщення творчий колектив.

    На місце події була викликана поліція.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі
    Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі
    Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі

    Додаткові подробиці наводить на своїй сторінці директор-художній керівник Дніпровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета.

    .

    .

    «На наші неодноразові прохання припинити ці дії, та звернутися за вирішенням юридичних аспектів ситуації у мирний спосіб до обласної ради, з боку настоятеля ніяких дій не відбувається. Діалог відсутній», – пише Чернета.

    Будинок органної та камерної музики в Дніпрі одночасно є діючим храмом під назвою Брянський собор, пояснює ситуацію дніпровський інформаційний портал Наше місто.

    Храм було закладено 21 лютого 1913 року, будувався він 28 місяців й був освячений 17 травня 1915 року.

    Собор став однією з найкрасивіших архітектурних споруд міста початку XX століття.

    У лютому 1929 року радянські окупанти надовго зачинили собор. Але його вдалося зберегти.

    organ-dnipro-1

    Аж за 50 років, у 1979-му, завдяки окремим ентузіастам і численним клопотанням громадськості собор внесли до реєстру пам'яток архітектури, що охороняються державою. Після реставрації, в якості компромісного рішення, будівлю перетворили на Будинок органної та камерної музики, де встановили 12-тонний орган фірми Sauer з Франкфурта-на-Одері. Інструмент має 30 регістрів.

    У 2011 році ставленники Партії регіонів у місцевій владі передали Брянський собор Московській церкві.

    Разом з тим, Будинок органної та камерної музики не припинив свого існування - там і надалі тривали концерти й творчі вечори.

    Як вже передавав «Главком», підозрюваний у зберіганні наркотиків грецький православний архимандрит Феофілакт Комбос під час церковного суду облив кислотою сімох митрополитів.

    Читайте також:
    Теги: церква музика Дніпро Українська православна церква концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі