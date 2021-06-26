Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі

У Дніпрі настоятель Свято-Миколаївського храму Дніпропетровської єпархії Московської церкви в Україні ієрей Костянтин Калашников повісив замки на двері входів до органної зали

Представники священника Калашникова вигнали з території охоронця органної зали й не допускають у приміщення творчий колектив

У Дніпрі настоятель Свято-Миколаївського храму Дніпропетровської єпархії Московської церкви в Україні ієрей Костянтин Калашников повісив замки на двері входів до органної зали й опломбував їх печатками з реквізитами своєї релігійної організації, передає Depo.

Як наголошується, представники Калашникова вигнали з території охоронця органної зали й не допускають у приміщення творчий колектив.

На місце події була викликана поліція.

Додаткові подробиці наводить на своїй сторінці директор-художній керівник Дніпровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета.

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«На наші неодноразові прохання припинити ці дії, та звернутися за вирішенням юридичних аспектів ситуації у мирний спосіб до обласної ради, з боку настоятеля ніяких дій не відбувається. Діалог відсутній», – пише Чернета.

Будинок органної та камерної музики в Дніпрі одночасно є діючим храмом під назвою Брянський собор, пояснює ситуацію дніпровський інформаційний портал Наше місто.

Храм було закладено 21 лютого 1913 року, будувався він 28 місяців й був освячений 17 травня 1915 року.

Собор став однією з найкрасивіших архітектурних споруд міста початку XX століття.

У лютому 1929 року радянські окупанти надовго зачинили собор. Але його вдалося зберегти.

Аж за 50 років, у 1979-му, завдяки окремим ентузіастам і численним клопотанням громадськості собор внесли до реєстру пам'яток архітектури, що охороняються державою. Після реставрації, в якості компромісного рішення, будівлю перетворили на Будинок органної та камерної музики, де встановили 12-тонний орган фірми Sauer з Франкфурта-на-Одері. Інструмент має 30 регістрів.

У 2011 році ставленники Партії регіонів у місцевій владі передали Брянський собор Московській церкві.

Разом з тим, Будинок органної та камерної музики не припинив свого існування - там і надалі тривали концерти й творчі вечори.

Як вже передавав «Главком», підозрюваний у зберіганні наркотиків грецький православний архимандрит Феофілакт Комбос під час церковного суду облив кислотою сімох митрополитів.

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