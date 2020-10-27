Легендарний гурт AC/DC представив новий кліп
AC/DC записали кліп на трек Shot In the Dark
Сингл увійде у новий альбом під назвою Power Up
Австралійський гурт AC/DC, який виступає на сцені вже 47 років, вперше за кілька років презентував новий кліп на трек Shot In the Dark.
Сингл увійде у новий альбом під назвою Power Up, прем’єра якого очікується 13 листопада.
До слова, це перший сингл після повернення вокаліста Браяна Джонсона, якого пішов з гурту у 2016 році через втрату слуху.
За словами вокаліста Браяна Джонсона, в новому альбомі присутні деякі рифові ідеї гітариста Малкольма Янга, який пішов з життя в 2017 році.
Кліп зняв режисер Девід Маллет.