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    Легендарний гурт AC/DC представив новий кліп

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    <p><span>AC/DC записали кліп на трек Shot In the Dark</span><span><o:p></o:p></span></p> - Легендарний гурт AC/DC представив новий кліп

    AC/DC записали кліп на трек Shot In the Dark

    Скріншот з відео

    Сингл увійде у новий альбом під назвою Power Up

    Австралійський гурт AC/DC, який виступає на сцені вже 47 років, вперше за кілька років презентував новий кліп на трек Shot In the Dark.

    Сингл увійде у новий альбом під назвою Power Up, прем’єра якого очікується 13 листопада.

    До слова, це перший сингл після повернення вокаліста Браяна Джонсона, якого пішов з гурту у 2016 році через втрату слуху.

    За словами вокаліста Браяна Джонсона, в новому альбомі присутні деякі рифові ідеї гітариста Малкольма Янга, який пішов з життя в 2017 році. 

    Кліп зняв режисер Девід Маллет.

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