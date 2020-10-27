Легендарний гурт AC/DC представив новий кліп



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AC/DC записали кліп на трек Shot In the Dark Скріншот з відео

Сингл увійде у новий альбом під назвою Power Up

Австралійський гурт AC/DC, який виступає на сцені вже 47 років, вперше за кілька років презентував новий кліп на трек Shot In the Dark.

Сингл увійде у новий альбом під назвою Power Up, прем’єра якого очікується 13 листопада.

До слова, це перший сингл після повернення вокаліста Браяна Джонсона, якого пішов з гурту у 2016 році через втрату слуху.

За словами вокаліста Браяна Джонсона, в новому альбомі присутні деякі рифові ідеї гітариста Малкольма Янга, який пішов з життя в 2017 році.

Кліп зняв режисер Девід Маллет.