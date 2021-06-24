В Афінах православний священик облив кислотою сімох митрополитів, - ЗМІ

У монастирі Петраки (Афіни, Греція), де засідає Синод Елладської православної церкви, священик облив ки

У монастирі Петраки (Афіни, Греція), де засідає Синод Елладської православної церкви, священик облив ки

У монастирі Петраки (Афіни, Греція), де засідає Синод Елладської православної церкви, священик облив ки

У монастирі Петраки (Афіни, Греція), де засідає Синод Елладської православної церкви, священик облив ки

3а даними поліції, чоловіка звати Феофілакт Комбос. Він є архимандритом з єпархії Верія

У монастирі Петраки (Афіни, Греція), де засідає Синод Елладської православної церкви, священик облив кислотою сімох митрополитів під час церковного суду. Про це повідомляє грецьке агентство новин AMHA.

Постраждалих ушпиталено.



Також до лікарні доправлено поліцейського, який кинувся на допомогу потрапили в біду митрополитам.

Відомо, що нападник має 37 років.

Як зазначає AMHA, нібито Синод розглядав справу про наркотики.



За даними RUA.gr, під час оголошення вироку зловмисник дістав захованим в одязі пляшку з сірчаною кислотою й жбурнув її в членів Синодального суду.

Феофілакт Комбос

3а даними поліції, чоловіка звати Феофілакт Комбос. Він є архимандритом з єпархії Верія.

Три роки тому, в червні 2018-го, його вже заарештовували за зберігання 1,8 грама кокаїну. Тоді він стверджував, що йшлося про його власні потреби, а не про продаж.

Нагадаємо, на Харківщині священик вирішив в оригінальний спосіб провести великоднє освячення пасок, обливши парафіян водою з відра.

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