В уряді обіцяють, що всі православні лаври будуть українськими, але треба трошки почекати
Юраш говорить, що розмови про лаври зараз можуть спровокувати конфлікт
Обговорення приналежності православних лавр на сьогодні «може спровокувати конфлікт». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігій і національностей, що має бути реорганізований у Державну службу з питань етнополітики і свободи совісті.
«Я в цьому питанні повністю поділяю точку зору глави помісної УПЦ митрополита Епіфанія, що ці всі лаври колись будуть українськими. Але для цього потрібний певний еволюційний процес. Ми вже його бачимо і розуміємо. І тут не можна вдаватися до жодних кроків, які принесуть дестабілізацію в українське суспільство в цілому і в релігійній площині зокрема. Я думаю, що багато наших недоброзичливців цього чекає. І однією з форм такої дестабілізації може бути зміна парадигми державної політики в сфері релігії. Цього допустити не можна», - говорить чиновник.
На думку посадовця, «суспільство в процесі еволюції своїх ідей і пріоритетів буде впливати й на позицію братії лавр, ченців, єпископів».
До того ж, за словами Юраша, в Україні уряд все одно не може вилучити майно Московського патріархату. «В нас немає закону такого штибу. Якщо парламент прийме подібне рішення, то державні чиновники будуть зобов’язані це виконувати. Якщо у когось є такі ідеї – вони їх можуть виносити, їх можуть обговорювати і право парламентарів прийняти чи не прийняти ці пропозиції».
«Лаври – це духовні центри, які мають великий вплив на релігійне середовище. Звичайно, держава не втручається жодним чином у релігійні інституції, в їхню діяльність, але закон, зокрема стаття 29, зобов’язує центральні та місцеві органи виконавчої влади, прокуратуру, правоохоронні органи стежити за дотриманням законодавства у цій сфері. Наприклад, неодноразово надходили сигнали про те, що у Почаївській лаврі продається література проросійського, проімперського ґатунку. Очевидно, на це мали б реагувати правоохоронні органи», - зауважує посадовець.
Юраш також додав, що бачив в одному з монастирів міста Києва символіку, що пов’язана з російською монархічною традицією. «Якщо це форма самоекспресії, то це право людей, але якщо це несе загрозу стабільності або може спровокувати конфлікт, викликати занепокоєння іншої частини суспільства і стати причиною зіткнення, то держава в якійсь формі повинна відреагувати. В першу чергу – правоохоронні органи», - впевнений Юраш.
При цьому чиновник додав, що Департамент у справах релігій чи майбутня Державна служба не має механізмів і інструментів. «Вона може лише відстежити, фіксувати і повідомити правоохоронні органи. Але правоохоронні органи і самі наділені цим правом. Вони теж повинні це відстежувати і реагувати», - говорить чиновник.