В уряді обіцяють, що всі православні лаври будуть українськими, але треба трошки почекати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Юраша, в Україні уряд не може вилучити майно Московського патріархату

Юраш говорить, що розмови про лаври зараз можуть спровокувати конфлікт

Обговорення приналежності православних лавр на сьогодні «може спровокувати конфлікт». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігій і національностей, що має бути реорганізований у Державну службу з питань етнополітики і свободи совісті.

«Я в цьому питанні повністю поділяю точку зору глави помісної УПЦ митрополита Епіфанія, що ці всі лаври колись будуть українськими. Але для цього потрібний певний еволюційний процес. Ми вже його бачимо і розуміємо. І тут не можна вдаватися до жодних кроків, які принесуть дестабілізацію в українське суспільство в цілому і в релігійній площині зокрема. Я думаю, що багато наших недоброзичливців цього чекає. І однією з форм такої дестабілізації може бути зміна парадигми державної політики в сфері релігії. Цього допустити не можна», - говорить чиновник.

На думку посадовця, «суспільство в процесі еволюції своїх ідей і пріоритетів буде впливати й на позицію братії лавр, ченців, єпископів».

До того ж, за словами Юраша, в Україні уряд все одно не може вилучити майно Московського патріархату. «В нас немає закону такого штибу. Якщо парламент прийме подібне рішення, то державні чиновники будуть зобов’язані це виконувати. Якщо у когось є такі ідеї – вони їх можуть виносити, їх можуть обговорювати і право парламентарів прийняти чи не прийняти ці пропозиції».

«Лаври – це духовні центри, які мають великий вплив на релігійне середовище. Звичайно, держава не втручається жодним чином у релігійні інституції, в їхню діяльність, але закон, зокрема стаття 29, зобов’язує центральні та місцеві органи виконавчої влади, прокуратуру, правоохоронні органи стежити за дотриманням законодавства у цій сфері. Наприклад, неодноразово надходили сигнали про те, що у Почаївській лаврі продається література проросійського, проімперського ґатунку. Очевидно, на це мали б реагувати правоохоронні органи», - зауважує посадовець.

Юраш також додав, що бачив в одному з монастирів міста Києва символіку, що пов’язана з російською монархічною традицією. «Якщо це форма самоекспресії, то це право людей, але якщо це несе загрозу стабільності або може спровокувати конфлікт, викликати занепокоєння іншої частини суспільства і стати причиною зіткнення, то держава в якійсь формі повинна відреагувати. В першу чергу – правоохоронні органи», - впевнений Юраш.

При цьому чиновник додав, що Департамент у справах релігій чи майбутня Державна служба не має механізмів і інструментів. «Вона може лише відстежити, фіксувати і повідомити правоохоронні органи. Але правоохоронні органи і самі наділені цим правом. Вони теж повинні це відстежувати і реагувати», - говорить чиновник.

Більше читайте: