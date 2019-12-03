Перейменування церков. В уряді обурені тим, що Московський патріархат зірвав дедлайн



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Закон про перейменування Московського патріархату не заблокований Окружним судом, як про те люблять повторювати адепти РПЦ в Україн - Юраш

26 жовтня закінчився термін, коли релігійні організації були зобов’язані змінити назву - Юраш

Ігнорування Московським патріархатом закону про перейменування аж ніяк не звільняє від відповідальності за його невиконання.

Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» Андрій Юраш директор Департаменту у справах релігій і національностей, що має бути реорганізований у Державну службу з питань етнополітики і свободи совісті.

За словами Юраша, міністр культури Володимир Бородянський вже двічі в різних формах говорив, що «є законодавство, яке всі повинні дотримуватись». «Згідно з законом, 26 жовтня закінчився термін, коли релігійні організації, зазначені в експертному висновку Мінкультури, були зобов’язані змінити назву. Таким чином, якщо ці громади чи інституції не змінили назву, вони її втрачають і в даній ситуації ми повинні мотивувати релігійні організації до того, щоб вони виконували цю норму закону», - зазначив чиновник.

Юраш також пояснив, що закон про перейменування Московського патріархату не заблокований Окружним судом, як про те люблять повторювати адепти РПЦ в Україні. «Тут є момент нерозуміння... Є подання з боку 49 депутатів до Конституційного суду з вимогою визнати цей закон неконституційним. Суд ще не виніс рішення. Закон може втратити свою силу лише після відповідного рішення. Але для забезпечення позову юристами тієї ж сторони, що звернулася до Конституційного суду, навесні було подано звернення про заборону вчиняти реєстраційні дії», - говорить посадовець.

Аое при цьому Юраш уточнює, що для заборони державній владі змінювати назву Московського патріархату, його юристи долучили до позову як третіх сторін 265 релігійних організацій. «Щодо них (а це – монастирі, єпархіальні управління, церковні місії) дійсно не можна вчиняти жодних дій, бо вони долучені як третя сторона. І стосовно них суд до рішення по суті заборонив здійснювати будь-які дії. Хоча й це має негативну сторону для самих цих релігійних організацій, бо якщо вони захочуть, наприклад, змінити свого керівника, щось зробити зі своєю власністю, то не зможуть. Але стосовно 12 тисяч громад, які належать до Московського патріархату, закон чинний і він діє. Отже, суд не заблокував закон. Закон призупинено лише стосовно згаданих 265 організацій до часу прийняття рішення по суті питання», - наголосив Юраш.

Також посадовець нагадав принципову важливу обставину: закон передбачає певну етапність його імплементації. «Громади мали дев’ять місяців на приведення своїх статутних документів до відповідності. Всі інші організації – три місяці. Оскільки закон вступив в силу 26 січня, то до 26 квітня всі релігійні організації, крім громад, мали змінити свої назви. Самі ж громади – до 26 жовтня», - зауважив Юраш.

Як повідомлялося, 30 листопада у Міністерстві культури заявили, що УПЦ МП має вказати у назві приналежність церкви до країни-агресора.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією помісної Української православної церкви (Православної церкви України).

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