Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос

Одеський митрополит Московської церкви Агафангел в четвер, 24 червня 2021 року, зустрівся з генеральним консулом Греції в Одесі Дімітріосом Дохтсісом

Ієрарх висловив дипломату невдоволення отриманням Україною Томосу

Одеський митрополит Московської церкви Агафангел в четвер, 24 червня 2021 року, зустрівся з генеральним консулом Греції в Одесі Дімітріосом Дохтсісом, передає офіційний сайт Одеської єпархії Московської церкви в Україні.

Під час їхньої розмови ієрарх висловив дипломату невдоволення отриманням Україною Томосу та діяльністю помісної Православної церкви України.

Як зазначив Агафангел, надавши українцям Томос вселенський патріарх Варфоломій нібито «завдав удар по єдності православ’я».

«Без попереднього соборного обговорення, одноосібно, в дусі папізму, в порушення духу й букви православної єдності з розкольницьких псевдоправославних, політичних і націоналістичних груп штучно створена так звана ПЦУ», – сказав Агафангел.

Коментуючи церковні події в Україні, генеральний консул Греції підкреслив, що проблеми між православними церквами повинні вирішуватися «на підставі церковних канонів».

На День святої Трійці, 20 червня 2021 року, п'ятий президент Петро Порошенко у Стамбулі зустрівся з вселенським патріархом.

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