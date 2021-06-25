  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одеський митрополит Московської церкви Агафангел в четвер, 24 червня 2021 року, зустрівся з генеральним консулом Греції в Одесі Дімітріосом Дохтсісом - Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос
    Одеський митрополит Московської церкви Агафангел в четвер, 24 червня 2021 року, зустрівся з генеральним консулом Греції в Одесі Дімітріосом Дохтсісом
    фото: eparhiya.od.ua

    Ієрарх висловив дипломату невдоволення отриманням Україною Томосу

    Одеський митрополит Московської церкви Агафангел в четвер, 24 червня 2021 року, зустрівся з генеральним консулом Греції в Одесі Дімітріосом Дохтсісом, передає офіційний сайт Одеської єпархії Московської церкви в Україні.

    Під час їхньої розмови ієрарх висловив дипломату невдоволення отриманням Україною Томосу та діяльністю помісної Православної церкви України.

    Як зазначив Агафангел, надавши українцям Томос вселенський патріарх Варфоломій нібито «завдав удар по єдності православ’я».

    «Без попереднього соборного обговорення, одноосібно, в дусі папізму, в порушення духу й букви православної єдності з розкольницьких псевдоправославних, політичних і націоналістичних груп штучно створена так звана ПЦУ», – сказав Агафангел.

    Коментуючи церковні події в Україні, генеральний консул Греції підкреслив, що проблеми між православними церквами повинні вирішуватися «на підставі церковних канонів».

    На День святої Трійці, 20 червня 2021 року, п'ятий президент Петро Порошенко у Стамбулі зустрівся з вселенським патріархом.

    Читайте також:
    Теги: церква дипломатія Одеса Греція РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Вселенський патріарх Варфоломій томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Московський митрополит Одеси Агафангел поскаржився генконсулу Греції на Томос