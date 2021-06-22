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    В Московській церкві патріарха Варфоломія назвали «фюрером», а на Луганську єпархію поставили людину з бази «Миротворця»

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    Митрополит Лука - В Московській церкві патріарха Варфоломія назвали «фюрером», а на Луганську єпархію поставили людину з бази «Миротворця»
    Митрополит Лука
    ukranews.com/

    Знову «прославився» митрополит Лука із Запоріжжя, що свого часу заборонив своїм священика відспівувати дітей, охрещених «неправильною» церквою

    Скандальний ієрарх УПЦ МП, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (в миру Коваленко Андрій В'ячеславович) у своїй розміщеній у telegram проповіді в День Зіслання Святого Духа зневажливо висловлювався про вселенського патріарха Варфоломія.

    Він, зокрема, назвав патріарха «фанарським фюрером».

    «Заокеанські ляльководи роблять усе можливе, щоб поставити на чолі Церкви замість Христа свого Фанарського фюрера», – пише Лука.

    Він звинувачує вселенського патріарха у тому, що він «назвав Отців Вселенських соборів расистами».

    «Цей лобіст заокеанських господарів вже договорився до того, що, по суті, назвав Отців всіх Вселенських соборів і Отців, які боролися з розколами, расистами за те, що вони засуджували єретиків і розкольників», – зазначив Лука.

    Митрополит Лука, нагадаємо, свого часу заборонив своїм священика відспівувати дітей, охрещених Київським патріархатом.

    Окрім того, предстоятель церкви Московського патріархату в Україні Онуфрій доручив тимчасове управління Луганською єпархією митрополиту Ровеньківському і Свердловському Пантелеймону.

    Пантелеймон внесений до бази центру «Миротворець» як пособник терористів.

    На сайті Миротворець зазначено, що Пантелеймон (Поворознюк Василь Дмитрович) – «активний учасник заходів під патронатом терористичної організації «ЛНР», організатор паломницьких поїздок до Росії». Також йдеться, що він «заперечує російську агресію, маніпулює суспільно-важливою інформацією».

    Центр «Миротворець» закликає правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

    Попередній керуючий архієрей Луганської єпархії РПЦ в Україні, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан помер на 59-му році життя 18 червня.

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    Теги: Запоріжжя церква ЛНР РПЦ Російська православна церква в Україні Вселенський патріарх Варфоломій Митрополит Онуфрій
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    В Московській церкві патріарха Варфоломія назвали «фюрером», а на Луганську єпархію поставили людину з бази «Миротворця»