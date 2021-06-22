В Московській церкві патріарха Варфоломія назвали «фюрером», а на Луганську єпархію поставили людину з бази «Миротворця»

Знову «прославився» митрополит Лука із Запоріжжя, що свого часу заборонив своїм священика відспівувати дітей, охрещених «неправильною» церквою

Скандальний ієрарх УПЦ МП, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (в миру Коваленко Андрій В'ячеславович) у своїй розміщеній у telegram проповіді в День Зіслання Святого Духа зневажливо висловлювався про вселенського патріарха Варфоломія.

Він, зокрема, назвав патріарха «фанарським фюрером».

Він звинувачує вселенського патріарха у тому, що він «назвав Отців Вселенських соборів расистами».

«Цей лобіст заокеанських господарів вже договорився до того, що, по суті, назвав Отців всіх Вселенських соборів і Отців, які боролися з розколами, расистами за те, що вони засуджували єретиків і розкольників», – зазначив Лука.

Митрополит Лука, нагадаємо, свого часу заборонив своїм священика відспівувати дітей, охрещених Київським патріархатом.

Окрім того, предстоятель церкви Московського патріархату в Україні Онуфрій доручив тимчасове управління Луганською єпархією митрополиту Ровеньківському і Свердловському Пантелеймону.

Пантелеймон внесений до бази центру «Миротворець» як пособник терористів.

На сайті Миротворець зазначено, що Пантелеймон (Поворознюк Василь Дмитрович) – «активний учасник заходів під патронатом терористичної організації «ЛНР», організатор паломницьких поїздок до Росії». Також йдеться, що він «заперечує російську агресію, маніпулює суспільно-важливою інформацією».

Центр «Миротворець» закликає правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

Попередній керуючий архієрей Луганської єпархії РПЦ в Україні, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан помер на 59-му році життя 18 червня.

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