Варфоломій: Україна завжди була канонічною територією Константинополя, а не Москви



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Вселенський патріарх Варфоломій І

Російська церква не мала права повністю підпорядковувати в своє управління Українську церкву, вказує вселенський патріарх Варфоломій

В XVII сторіччі Російська церква отримала право тільки призначати митрополита Київського, при цьому Українська церква залишалась канонічно за Константинополем. Про це Вселенський патріарх Варфоломій I розповів в інтерв’ю ТСН.

«Україна завжди була канонічною територією Константинопольського патріархату, а не російської церкви», - заявив Варфоломій.

Він додав, що Діонісій IV в 1686 році надав московському патріарху лише право призначати митрополита Київського, обраного Радою духівництва та мирян. «Однак за вселенським патріархом залишився привілей згадуватися першим на святій літургії як його духовний голова. Проте ця умова швидко забулась», - пояснив вселенський патріарх.

За його словами, таку поблажливість від вселенського патріарха Діонісія 1686 року щодо можливості призначати свого митрополита Київського Москва згодом використала сповна, повністю перепідпорядкувавши в своє управління Українську церкву, на що не мала права.

Варфоломій вказує, що вже в незалежній Україні Російська церква через свій екзархат УПЦ МП постійно нав’язувала і нав’язує проросійську політику Кремля.

«Справа дійшла до того, що наші брати в Україні постійно скаржилися на те, що ними керує церква, яка також хоче нав’язати разом з іншими речами і позацерковні чинники. І з тим самим проханням неодноразово зверталося державне політичне керівництво нації. І тому після багатьох років міркувань… ми визнали цей народ гідним надання їм статусу автокефалії. Повторюю,. Це сталося не тому, що Україна є незалежною державою, а тому що велика частина народу зазнавала зовнішнього тиску», - розповів Варфоломій.

Він додав, що більшість населення давно зверталась до нас із проханням про незалежність від Московської церковної адміністрації. Це прохання про незалежність – питання не останніх років, воно існувало протягом століть.

Нагадаємо, 11 жовтня 2018 року патріарший собор в Константинополі скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право призначати Київського митрополита. Також Синод відновив канонічні права Філарета Денисенка (предстоятель УПЦ-КП), Макарія Мелетича (предстоятель УАПЦ) та їх послідовників.

У грудні 2018 в Києві року відбувся Об'єднавчий церковний собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.