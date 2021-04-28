Зеленський називає Московську церкву УПЦ. Хоча навіть Путін визнав, що вона – РПЦ

Представники РПЦ в Україні у соцмережах толерують президентом порушення закону

«Глава держави провів зустріч з керівниками ПЦУ, УПЦ та УГКЦ напередодні Великодня».

Відповідне повідомлення сьогодні було оприлюднене на офіційному веб-сайті президента України.

Також у тексті зазначається, що «президент України Володимир Зеленський провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантинних обмежень».

Скріншот з сайту president.gov.ua

Як видно, президент продовжує називати Російську православну церкву в Україні «УПЦ», хоча абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Також варто нагадати, що під час останньої своєї пресконференції президент Росії Володимир Путін проговорився, що влада в Києві намагається зруйнувати… Російську православну церкву в Україні. Таким чином, він спростував міф, про те, що під виглядом Української православної церкви (Московького патріархату) діє абсолютно автономна структура. Хоч раніше представники УПЦ (МП) доводили зворотнє.

Також варто зазначити, що представники РПЦ в Україні після виходу матеріалу на сайті глави держави у соцмережах почали толерувати президентом порушення закону.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.