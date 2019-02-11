Москва і Анкара хочуть рішучих кроків по сирійській провінції Ідліб



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Провінція Ідліб є останньою, яка перебуває під контролем так званих опозиційних сил до режиму Башара Асада

РФ не подобається те, що провінцію значною мірою контролюють джихадисти

Очільники міністерств оборони РФ і Туреччини провели переговори в Анкарі, в рамках яких обговорювалася поточна ситуація в Сирії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на РИА-Новости.

За результатами переговорів була опублікована спільна заява, в якій сторони заявили про необхідність рішучих кроків для стабілізації ситуації в сирійській провінції Ідліб. Дана провінція є останньою, яка перебуває під контролем так званих опозиційних сил до режиму Башара Асада.

У вересні 2018 року президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган домовилися про створення демілітаризованої зони в цій провінції для попередження наступу сил офіційного Дамаску. Проте протягом січня 2019 року більшу частину провінції Ідліб під контроль взяло угруповання Хайят Тахрір аш-Шам (колишня Джебхат ан-Нусра), яка мала до цього зв’язки із Аль-Каїдою.

РФ не подобається те, що Хайят Тахрір аш-Шам тепер контролює більшу частину провінції Ідліб. Міністри оборони РФ і Туреччини наголосили на тому, що відповідні кроки мають гарантувати безпеку погодженої демілітаризованої зони.

Нагадаємо, очільник Центрального командування США генерал Джозеф Вотель заявив про те, що американські наземні сили можуть почати виводити із Сирії протягом наступних декількох тижнів.