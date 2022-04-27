Держбюро розслідувань обшукує братів Медведчука і Козака

Обшуки проходять у Львові

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у братів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вони проходять у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності осіб. У справі йдеться про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині. Про це пише Bihus.Info з посиланням на джерела у ДБР.

фото: bihus.info

Обшуки проводять в рамках кримінального провадження за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем (Ст. 364 ККУ) та порушенні правил охорони або використання надр (Ст. 240 ККУ)

Мова йде про можливий незаконний видобуток піску на двох карє’рах у Львівські області: в селі Родатичі Городоцького району та селі Великополе Яворівського району.

Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ «Керамбуд». ЇЇ кінцевими бенефіціарами, через ТОВ «Експонент», є рідний брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук (вилетів з України в січні) і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (місцезнаходження невідоме). На думку слідства, Сергій Медведчука не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

ТОВ «Керамбуд» отримало спецдозвіл на користування надрами ще в 2004р., з порушенням процедури – без аукціону. За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду. Слідство з’ясувало, що такої ухвали фізично не існувало, в реєстрі вона відсутня, більше того, її нібито «виніс» суддя ВАСУ Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні НАБУ.

Обшуки проходять за адресами проживання, реєстрації та нерухомості брата Медведчука, брата і цивільної дружина Козака, директора та бухгалтера «Керамбуда», а також за адресами компаній ТОВ «Керамбуд», ТзОВ «Бетонбуд» (якому, за даними слідства «Керамбуд» продає незаконно видобутий пісок), а також ТзОВ «Трансмонолітавто» та ТзОВ «Капітал Плаза» (у яких, за данми слідства, перші дві орендують автомобілі і яким теж продають продукцію).

Журналісти отримали підтвердження про обшуки в будинках у селі Сокільники під Львовом (де зареєстрований Богдан Козак) та по вулиці Черемшини у Львові (який йому належить), а також по вулиці Польовій у Пустомитах (також належить Богдану Козаку). Будинок у Сокільниках належить Тарасу Козаку, однак мешкає там його мати. Разом зі слідчими на місце прибула штурмова група, втім мати Козака добровільно пустила ДБР у будинок, наразі там тривають слідчі дії.

фото: bihus.info

Нагадаємо, на брата Медведчука і брата Козака свого часу записали багато різного бізнесу з величезною палітрою діяльності – будівництво, виробництво цегли, черепиці, бетонних розчинів, видобуток піску, гравію та глини. На «матрьошці» із їхніх юридичних осіб – станом на минулий рік було понад 40 тисяч кв.м. нерухомості, з десяток гектарів землі у власності, більше 40 га – в оренді, два десятки вантажних автомобілів і низка легкових.

Цікаво, що навесні 2021 року, після накладення санкцій на Медведчука й Козака, їхні брати вийшли із засновників «Експоненту». Їхнє місце зайняли Софія Козак – матір Тараса Козака, а також Анатолій Боровко, директор компанії і за сумісництвом – довірена особа Медведчука на виборах. Однак уже восени компанію «відкатили» назад на братів Козака й Медведчука.

На записах телефонних розмов Медведчука, зроблених українською спецслужбою після 2014 року, кум Путіна називає Тараса Козака «депутатом з його бригади», говорить, що той готовий отримати російський паспорт, якщо це потрібно буде для переоформлення родовища в окупованому Криму, а також згадує про участь Козака як своєї довіреної особи у всіх напрямках комерційної діяльності – від торгівлі окупованим вугіллям до переоформлення дизельної труби.