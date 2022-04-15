МВС повідомило, де тримають Медведчука

Радник міністра каже, що цього разу Медведчук не втече

Затриманий нардеп від «ОПЗЖ», кум Путіна Віктор Медведчук нині перебуває у «надійному місці». Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови МВС Вадим Денисенко.

«Якщо говорити про те, чи надійно він захований. Так, нікуди він не подінеться. Цього разу йому не вдасться втекти», – сказав Денисенко.

За його словами, минулого разу Медведчук зміг втекти, оскільки перед цим перед суддя зняв з нього електронний браслет.

15 квітня Оксана Марченко у Москві влаштувала істерику через «закатованого» Медведчука.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було упізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.