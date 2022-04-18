Причесаний Медведчук просить Путіна забрати його у Росію (відео)

Він просить його обміняти на захисників і мешканців Маріуполя

Народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Віктор Медведчук записав відеозвернення до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Я – Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарний коридор», – сказав він.

За інформацією СБУ, у Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку «Азов» та 36-ої бригади морської піхоти.

Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня на виїзді з Київської області. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

13 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Також повідомлялося, що поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко.