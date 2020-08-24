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    Москва оголосила австрійського дипломата персоною нон ґрата у відповідь на дії Відня

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    МЗС РФ&nbsp;дзеркально оголосило персоною нон ґрата дипломата посольства Австрії - Москва оголосила австрійського дипломата персоною нон ґрата у відповідь на дії Відня
    МЗС РФ дзеркально оголосило персоною нон ґрата дипломата посольства Австрії

    Росія ввела дзеркальні дипломатичні санкції

    Російська Федерація оголосила австрійського дипломата persona non grata, керуючись принципом взаємності у відповідь на аналогічну дію з австрійської сторони. Про це повідомляє міністерство закордонних справ РФ.

    «24 серпня в МЗС Росії був викликаний посол Австрії в Москві Йоханнес Айгнер. Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з «необґрунтованим» рішенням австрійської сторони про відкликання у російського дипломата акредитації та вимогою покинути територію Австрійської Республіки. Керуючись принципом взаємності, у порядку заходу у відповідь persona non grata оголошений дипломат посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австрія висилає російського дипломата через підозру в шпигунстві.

    Зазначається, що цей дипломат, ім'я якого видання не розкриває, кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері і шпигував на користь Росії. 

    Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки. 

    Австрія МЗС Росія дипломатичний конфлікт посол
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