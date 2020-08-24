У Москві істерика: Австрія висилає російського дипломата



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Під час судового слідства австрійський громадянин назвав російського дипломата своїм куратором

Російський шпигун кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері

Австрійська влада вперше прийняла рішення оголосити персоною нон грата російського дипломата і вислати його з країни до 1 вересня. Про це повідомляє в понеділок австрійське видання Kronen Zeitung.

Зазначається, що цей дипломат, ім'я якого видання не розкриває, кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері і шпигував на користь Росії.

«Під час судового слідства австрійський громадянин назвав російського дипломата своїм куратором», - йдеться у повідомленні.

Росіянин відмовився давати свідчення, прикрившись дипломатичним імунітетом.

Kronen Zeitung нагадує, що раніше ряд держав стали жорсткіше реагувати на «російське шпигунство під прикриттям дипломатичного імунітету»: так, російських дипломатів висилали Словаччина і Норвегія, Москва у відповідь робила аналогічні кроки.

Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.