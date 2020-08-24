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    У світі

    У Москві істерика: Австрія висилає російського дипломата

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    Під час судового слідства австрійський громадянин назвав російського дипломата своїм куратором - У Москві істерика: Австрія висилає російського дипломата
    Під час судового слідства австрійський громадянин назвав російського дипломата своїм куратором

    Російський шпигун кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері

    Австрійська влада вперше прийняла рішення оголосити персоною нон грата російського дипломата і вислати його з країни до 1 вересня. Про це повідомляє в понеділок австрійське видання Kronen Zeitung.

    Зазначається, що цей дипломат, ім'я якого видання не розкриває, кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері і шпигував на користь Росії.

    «Під час судового слідства австрійський громадянин назвав російського дипломата своїм куратором», - йдеться у повідомленні.

    Росіянин відмовився давати свідчення, прикрившись дипломатичним імунітетом.

    Kronen Zeitung нагадує, що раніше ряд держав стали жорсткіше реагувати на «російське шпигунство під прикриттям дипломатичного імунітету»: так, російських дипломатів висилали Словаччина і Норвегія, Москва у відповідь робила аналогічні кроки.

    Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

    До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

    Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

    Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.

    Австрія Росія Словаччина шпигун Норвегія влада
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