Німецькі лікарі повідомили, чим у РФ отруїли Навального



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Реанімобіль у берлінській клініці Шаріте

Для підтвердження лікарі проведуть додаткові аналізи

Російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази. Такі результати представили німецькі лікарі за результатами діагностики.

Про це повідомили в берлінській клініці Шаріте, де проходить лікування Навальний.

Як зазначили в клініці, наявність холінестерази було підтверджено кількома оцінками, однак, щоб точно визначити, яка саме речовина потрапила до організму, медики проведуть додатково ще аналізи.

«Результат хвороби залишається неясним, не можна виключати довгострокові наслідки, особливо щодо нервової системи», - повідомили в клініці.

Лікарі уточнили, що Навальний залишається у комі. При цьому наразі загрози його життю немає.

Також сьогодні уряд Німеччини заявив, що російського опозиціонера Олексія Навального з «великою імовірністю» отруїли, тому він потребує особистої охорони.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.