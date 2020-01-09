У Кривому Розі п’яна водійка на смерть збила двох жінок і втекла



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У Кривому Розі водійка покинула автівку та втекла, збивши насмерть двох жінок Фото ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області

Поліція затримала жінку, яка перебувала за кермом автомобіля Audi

На Дніпропетровщині, а саме у Кривому Розі жінка, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння, на великій швидкості збила на смерть двох жінок-пішоходів на пішохідному переході, після чого покинула автомобіль і втекла. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня близько 19:45 на вул. Каткова м. Кривий Ріг. Наразі відомо, що водій автомобіля Audi на великій швидкості наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Згодом автомобіль, причетний до ДТП, було виявлено покинутим за 150 м від місця пригоди», - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала водія автомобіля.

«За попередньою інформацією, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Наразі водійку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - додали у відділі комунікації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.