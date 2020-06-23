МОЗ: 14 областей не готові до послаблення карантину графіка



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Число інфікованих коронавірусом в Україні стрімко зростає

Ситуація із поширенням Covid-19 в Україні погіршується

В Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 14 областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

«Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 23 червня не готові до послаблення протиепідемічних заходів Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Зазначимо, що на Закарпатті посилюють карантин. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА. Згідно з повідомленням, на всій території Закарпатської області із 25 червня закладам охорони здоров’я забороняється проведення планових заходів з госпіталізації.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

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