Коронавірус не завадить проведенню ЗНО в Україні, ‒ Степанов



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Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики

Міністр пояснив, що критерії, за якими визначають, чи переносити ЗНО, витримані

Показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це на брифінгу 23 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«60 на 100 тисяч населення - це (максимально допустимий) показник, який виявляє кількість активних хворих на даний момент. Активні хворі - це ті люди, які безпосередньо зараз хворіють на коронавірус... На сьогодні цей показник становить близько 48 на 100 тисяч населення, тому проведення ЗНО в нашій країні можливе», - сказав Степанов.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.