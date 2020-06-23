Коронавірус не завадить проведенню ЗНО в Україні, ‒ Степанов
Міністр пояснив, що критерії, за якими визначають, чи переносити ЗНО, витримані
Показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.
Про це на брифінгу 23 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«60 на 100 тисяч населення - це (максимально допустимий) показник, який виявляє кількість активних хворих на даний момент. Активні хворі - це ті люди, які безпосередньо зараз хворіють на коронавірус... На сьогодні цей показник становить близько 48 на 100 тисяч населення, тому проведення ЗНО в нашій країні можливе», - сказав Степанов.
Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.
22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.
Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.
Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.
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Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.