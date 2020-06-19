Поширення коронавірусу. Україна увійшла у список небезпечних країн



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Спалах захворювання Covid-19 перевів Україну в «червону» зону

Україна потрапила до списку країн, де кількість активних випадків захворюваності перевищує 40 осіб на 100 тис населення

Різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, число хворих на коронавірус українців зараз становить 17966 осіб, що з урахуванням використовуваної міністерством чисельності населення країни в 43,74 млн осіб виводить на показник 40,3.

Ряд експертів вказували, що реальний показник ще трохи вищий, оскільки, за даними Держстату населення насьогодні становить 41,80 млн. А за даними електронного перепису, озвученого за часів минулого уряду тодішнім міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, населення України ще менше - 37,29 млн.

Якщо спиратися на ці дані, виходить показник захворюваності Covid-19 в країні 42,3 і 47,3 відповідно.

Ще тиждень тому МОЗ оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку опинилося 50 країн у «червоній» зоні. Тепер виходить, що Україна також опинилася у списку «коронавірусних» країн і відповідно до настанов МОЗ українцям до України їхати небезпечено.

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Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко ще 10 червня відзначав, що, за інформацією українських дипломатів, ЄС розглядає можливість поновлення з 1 липня авіасполучення з іншими країнами, якщо вони відповідатимуть епідкрітерію 40 активних випадків на 100 тис. населення. На той момент в Україні цей показник становив 33.

Потім уряд України офіційно закріпив цей показник, звільнивши іноземців та українських громадян, які в'їжджають в країну після 15 червня з країн «зеленої» зони, від обов'язкової 14-денної обсервації або використання програми «Дій вдома», тоді як у разі в'їзду з країн «червоної» зони вимоги обсервації або використання «Дій вдома» обов'язкові.

До моменту першого послаблення карантину 10 травня середньодобова захворюваність за один і два тижні вийшла на локальний максимум в 476-474 осіб, після чого вона опустилася на локальний мінімум в 375-382 людей 29 травня. Проте потім почала швидко зростати і тепер становить вже 713 в середньому за тиждень і 618 - в середньому за два тижні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказує, що тривалість періоду між моментом зараження Covid-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже в усіх країнах на вихідні число реєстрованих хворих істотно падає з адміністративних причин. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.

Крім цього, в останні 15 днів безперервно і швидкими темпами погіршується й інша важлива крива - число хворих на Covid-19 в цей час. В результаті 6 червня цей показник в Україні вперше перевищив 14 тис., за чотири дні - 15 тис., за три дні -16 тис., а ще за два дні - вже 17 тис.

А 19 червня досяг 17,96 тис. осіб. Хоча раніше на подолання відрізка з 13 тис. до 14 тис. знадобилося півмісяця.

Нарешті, 20 днів, за винятком одного дня, зростає і такий показник, як відношення кількості хворих до числа ПЛР-тестів, усереднене за тиждень. Воно також досягло локального мінімуму в 3,8% 29 травня, однак тепер виросло до 6,82%, що відповідає показнику на початок послаблень карантину.

Раніше МОЗ оприлюднило список небезпечних «коронавірусних» країн.

Станом на сьогоднішній день в Олександрівській лікарні Києва значно збільшилася кількість пацієнтів із коронавірусом. Особливий приріст хворих медики фіксують у реанімаціях.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

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