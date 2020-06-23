  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В українській армії – 13 нових випадків Covid-19

    • Розсилка
    Медичні сили ЗСУ проводять тести на коронавірус&nbsp; - В українській армії – 13 нових випадків Covid-19
    Медичні сили ЗСУ проводять тести на коронавірус 
    Фото: Медичні сили ЗСУ

    П'ятеро військових померло від коронавірусу за час пандемії

    У Збройних силах України за добу зареєстровано ще 13 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загалом хворіють 154 особи. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 23 червня у Збройних силах України хворіють 154 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 266 осіб, летальних випадків – п'ять», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 415 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 41 особа.

    «За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 3 особи (Львів, Кривий Ріг, Косів - ред.). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 10 осіб (Київська область – двоє, Рівненська, Вінницька та Харківська області – по одному, Львівська область – четверо, Житомирська область – один - ред.). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», - резюмували військові медики.

    Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусуСтаном на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      38074
    • Хворіють
      20083
    • Одужали
      16956
    • Померли
      1035

    Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. 

    Також у ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.

    Читайте також: 


    ЗСУ медицина військові хвороби ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ