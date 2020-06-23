В українській армії – 13 нових випадків Covid-19



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Медичні сили ЗСУ проводять тести на коронавірус Фото: Медичні сили ЗСУ

П'ятеро військових померло від коронавірусу за час пандемії

У Збройних силах України за добу зареєстровано ще 13 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, загалом хворіють 154 особи. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 23 червня у Збройних силах України хворіють 154 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 266 осіб, летальних випадків – п'ять», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 415 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 41 особа.

«За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 3 особи (Львів, Кривий Ріг, Косів - ред.). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 10 осіб (Київська область – двоє, Рівненська, Вінницька та Харківська області – по одному, Львівська область – четверо, Житомирська область – один - ред.). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», - резюмували військові медики.

Як відомо, в Україні знову різко зросла кількість заражених і померлих від коронавірусу. Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 833 нових випадків хвороби. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Також у ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу Covid-19 продовжує набирати оберти, а спричинені нею кризові явища будуть відчуватися людьми протягом наступних десятиліть.

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