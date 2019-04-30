З початку року на кір захворіли майже 44 тисячі українців



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З початку цього року від ускладнень кору померло 16 людей

Минулого тижня на кір захворіли 2175 людей

З початку 2019 року (з 28 грудня 2018 р. до 25 квітня 2019 р.) в Україні на кір захворіло 43 783 людини — 20 359 дорослих і 23 424 дітей. Від ускладнень кору померло 16 людей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 17-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 175 людей — 1 108 дорослих і 1 067 дітей.

Із 18 до 25 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській обл. (311 хворих: 227 дорослих і 84 дитини), у м. Київ (229 хворих: 111 дорослих і 118 дітей), Тернопільській (206: 73 дорослих і 133 дитини), Хмельницькій (191: 96 дорослих і 95 дітей), Київській (165: 84 дорослих і 81 дитина) областях.

На звітному тижні від ускладнень кору померла 12-річна дитина, яка не могла бути щеплена через протипокази до вакцини. Захистити таких людей можливо лише колективним імунітетом.

Загалом з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тис. людей, 37 з яких померло.

МОЗ України спільно з місцевою владою продовжує спеціальні заходи, щоби зупинити спалах кору в країні. Найближчими днями подібна спецоперація розпочнеться у Хмельницькій області, де щотижня зростає кількість нових випадків хвороби.

На засіданні комісії з ТЕБ та НС при Хмельницькій ОДА було схвалено план додаткових заходів з вакцинації проти кору дітей області в рамках спецоперації з імунізації, ініційованої Міністерством охорони здоров’я України. Мета — підвищити рівень охоплення щепленнями, щоб захистити жителів області від кору.

Нагадаємо, що упродовж першого кварталу спецоперація для підвищення рівня вакцинації і подолання кору тривала у Львівський області. У результаті 90% дітей регіону мають захист від кору і Львівщина не є лідером серед областей з найвищими показниками захворюваності на кір.

У МОЗ підкреслюють, що для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.