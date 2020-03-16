МОЗ хоче обмежити роботу громадського транспорту



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На засіданні уряду буде розглядатися і прийматися рішення стосовно будь-якого громадського транспорту

Міністерство охорони здоров’я пропонує обмежити роботу громадського транспорту, включно з потягами між містами, у межах боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Ми будемо рекомендувати зміну графіку громадського транспорту для того, щоби мінімізувати скупчення людей в одному місці, оскільки один з ефективних заходів профілактики — дистанція від людини до людини», — сказав він.

Чиновник нагадав, що на відстані 1,5 метри ризик захворіти мінімальний.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що влада не ухвалювала рішення про скасування поїздів між містами України та про інші обмеження в роботі громадського транспорту.

«МОЗ буде рекомендувати (обмежити роботу громадського транспорту — ред.), а окремо вже на засіданні уряду буде розглядатися і прийматися рішення стосовно будь-якого громадського транспорту», — уточнив він.

Раніше міністр охорони здоров’я Ілля Ємець запропонував обмежити пересування всередині країни та масові зібрання у понад 10 людей.

Нагадаємо, в міжнародний аеропорт «Бориспіль» прилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями.