«Дівчина Бонда» Ольга Куриленко інфікована коронавірусом



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Українська акторка та модель Ольга Куриленко Фото: Olga Kurylenko/Facebook

Купиленко вже майже тиждень хворіє

Українська і французька акторка та модель Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю дівчини Джеймса Бонда, заявила про зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це акторка повідомила у себе в Instagram.

«Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні та сприймайте це серйозно», — написала вона.

Ольга Куриленко народилась у Бердянську, у 16 років вона поїхала до Парижа, де працювала моделлю. Потім вона пішла у кінематограф. Найвідоміші фільми Куриленко — «Квант милосердя» (де вона зіграла дівчину Джеймса Бонда), «Світ забуття», «Хітмен», «Макс Пейн», «Агент Джонні Інгліш: Нова місія».

Нагадаємо, у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста.

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.