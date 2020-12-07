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    Під час пожежі в садибі в Києві загинула жінка (фото)

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    Пожежа виникла на першому поверсі садиби - Під час пожежі в садибі в Києві загинула жінка (фото)
    Пожежа виникла на першому поверсі садиби
    Фото: ДСНС

    Тіло літньої жінки виявили рятувальники під час гасіння пожежі

    У неділю, 6 грудня, сталася пожежа у двоповерховій приватній садибі на пров. Устимівському в Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:25.

    На місці рятувальники вияснили, що на першому поверсі будинку в кімнаті загорілося ліжко, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 03:55 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:56 – ліквідувати.

    Під час гасіння пожежі було виявлено тіло жінки 1928 року народження.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені меблі, особисті речі, телевізор, віконні рами, закопчені стіни та стеля кімнати.

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    Під час пожежі в садибі в Києві загинула жінка (фото)
    Під час пожежі в садибі в Києві загинула жінка (фото)
    Фото: ДСНС

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 5 грудня три чоловіки отримали травми під час пожежі у будинку на Відрадному проспекті в Солом’янському районі міста. Один з них – через те, що рятуючись від вогню, вистрибнув з вікна п’ятого поверху.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок жінка
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