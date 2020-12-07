Під час пожежі в садибі в Києві загинула жінка (фото)

Тіло літньої жінки виявили рятувальники під час гасіння пожежі

У неділю, 6 грудня, сталася пожежа у двоповерховій приватній садибі на пров. Устимівському в Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:25.

На місці рятувальники вияснили, що на першому поверсі будинку в кімнаті загорілося ліжко, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 03:55 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:56 – ліквідувати.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло жінки 1928 року народження.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені меблі, особисті речі, телевізор, віконні рами, закопчені стіни та стеля кімнати.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 5 грудня три чоловіки отримали травми під час пожежі у будинку на Відрадному проспекті в Солом’янському районі міста. Один з них – через те, що рятуючись від вогню, вистрибнув з вікна п’ятого поверху.