МОЗ назвав регіони з найбільшим приростом випадків Covid-19, Київ в антилідерах
Понад тисячу інфікованих коронавірусом виявили у Києві та Дніпропетровській області
Найбільша кількість інфікованих на корона вірус минулої доби зафіксована у Києві та Дніпропетровській області ─ у кожному з регіонів понад тисяча випадків. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях», ─ вказав голова МОЗ.
Захворюваність по областях і в Києві виглядає так:
- Київ – 64 019 (+1 399)
- Вінницька – 16 370 (+386)
- Волинська –22 906 (+390)
- Дніпропетровська – 33 115 (+1 254)
- Донецька область – 21 344 (+476)
- Житомирська – 27 926 (+558)
- Закарпатська – 22 425 (+275)
- Запорізька – 27 226 (+898)
- Івано-Франківська – 34 045 (+636)
- Київська – 34 241 (+979)
- Кіровоградська – 4 706 (+149)
- Луганська – 5 925 (+132)
- Львівська – 43 611 (+737)
- Миколаївська – 16 731 (+502)
- Одеська – 40 535 (+793)
- Полтавська – 20 204 (+525)
- Рівненська – 29 320 (+460)
- Сумська – 25 662 (+851)
- Тернопільська – 26 752 (+423)
- Харківська – 53 433 (+895)
- Херсонська – 9 345 (+204)
- Хмельницька – 27 703 (+589)
- Черкаська – 20 668 (+842)
- Чернівецька – 32 492 (+425)
- Чернігівська – 16 485 (+553)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 25 листопада виявили 15 331 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 225 людей, попередньої доби (229), а одужали – 9 617 осіб (8 420). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 677 189 осіб, одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717, проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.