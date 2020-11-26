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    МОЗ назвав регіони з найбільшим приростом випадків Covid-19, Київ в антилідерах

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    В Україні минулої доби виявили 15 331 хворого на коронавірус - МОЗ назвав регіони з найбільшим приростом випадків Covid-19, Київ в антилідерах
    В Україні минулої доби виявили 15 331 хворого на коронавірус

    Понад тисячу інфікованих коронавірусом виявили у Києві та Дніпропетровській області

    Найбільша кількість інфікованих на корона вірус минулої доби зафіксована у Києві та Дніпропетровській області ─ у кожному з регіонів понад тисяча випадків. Про це повідомляє  міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях», ─ вказав голова МОЗ.

    Захворюваність по областях і в Києві виглядає так:

    • Київ – 64 019 (+1 399)
    • Вінницька – 16 370 (+386)
    • Волинська –22 906 (+390)
    • Дніпропетровська – 33 115 (+1 254)
    • Донецька область – 21 344 (+476)
    • Житомирська – 27 926 (+558)
    • Закарпатська – 22 425 (+275)
    • Запорізька – 27 226 (+898)
    • Івано-Франківська – 34 045 (+636)
    • Київська – 34 241 (+979)
    • Кіровоградська – 4 706 (+149)
    • Луганська – 5 925 (+132)
    • Львівська – 43 611 (+737)
    • Миколаївська – 16 731 (+502)
    • Одеська – 40 535 (+793)
    • Полтавська – 20 204 (+525)
    • Рівненська – 29 320 (+460)
    • Сумська – 25 662 (+851)
    • Тернопільська – 26 752 (+423)
    • Харківська – 53 433 (+895)
    • Херсонська – 9 345 (+204)
    • Хмельницька – 27 703 (+589)
    • Черкаська – 20 668 (+842)
    • Чернівецька – 32 492 (+425)
    • Чернігівська – 16 485 (+553)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 25 листопада виявили 15 331 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 225 людей, попередньої доби (229), а одужали –  9 617 осіб (8 420). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 677 189 осіб, одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717, проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

    Теги: Київ міністр Максим Степанов Facebook вірус коронавірус
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