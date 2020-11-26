МОЗ назвав регіони з найбільшим приростом випадків Covid-19, Київ в антилідерах

Понад тисячу інфікованих коронавірусом виявили у Києві та Дніпропетровській області

Найбільша кількість інфікованих на корона вірус минулої доби зафіксована у Києві та Дніпропетровській області ─ у кожному з регіонів понад тисяча випадків. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях», ─ вказав голова МОЗ.

Захворюваність по областях і в Києві виглядає так:

Київ – 64 019 (+1 399)

Вінницька – 16 370 (+386)

Волинська –22 906 (+390)

Дніпропетровська – 33 115 (+1 254)

Донецька область – 21 344 (+476)

Житомирська – 27 926 (+558)

Закарпатська – 22 425 (+275)

Запорізька – 27 226 (+898)

Івано-Франківська – 34 045 (+636)

Київська – 34 241 (+979)

Кіровоградська – 4 706 (+149)

Луганська – 5 925 (+132)

Львівська – 43 611 (+737)

Миколаївська – 16 731 (+502)

Одеська – 40 535 (+793)

Полтавська – 20 204 (+525)

Рівненська – 29 320 (+460)

Сумська – 25 662 (+851)

Тернопільська – 26 752 (+423)

Харківська – 53 433 (+895)

Херсонська – 9 345 (+204)

Хмельницька – 27 703 (+589)

Черкаська – 20 668 (+842)

Чернівецька – 32 492 (+425)

Чернігівська – 16 485 (+553)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 25 листопада виявили 15 331 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 225 людей, попередньої доби (229), а одужали – 9 617 осіб (8 420). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 677 189 осіб, одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717, проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.