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    Коронавірус Covid-19: в Китаї за добу померли 150 людей

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    Коронавірус Covid-19: в Китаї за добу померли 150 людей
    Фото: pixabay.com

    Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб

    Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. Про це повідомляє Channel New Asia.

    За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб.

    Комісія також підтвердила в цілому 409 нових випадків зараження в Китаї.

    Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні на даний час складає 77 150 осіб.

    Кілька провінцій повідомляють про відсутність нових випадків зараження протягом декількох днів поспіль.

    Китай в понеділок оголосив, що виділив 99,5 млрд юанів ($14,16 млрд) на стримування спалаху вірусу.

    Нагадаємо, що коронавірус поширився більш ніж у 25 країнах.

    Як повідомлялось, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. 

    Скасований Венеціанський карнавал, а модельєр Джорджіо Армані вирішив провести показ без глядачів.

    Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу. Щоправда, через кілька годин Австрія зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

    Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вони приймають. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».

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