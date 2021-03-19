МОЗ оновив карантинний список країн: Чорногорія та Ізраїль – «червоні»

Стало відомо, до яких країн не рекомендує подорожувати МОЗ

Міністерство охорони здоров'я станом на 19 березня віднесло 44 країни до «червоної» зони за рівнем поширення Covid-19. Зокрема «червоними» стали Чорногорія, Болгарія, Чехія, Ізраїль та Албанія. Єгипет, ОАЕ та Туреччина залишилися «зеленими».

Як ідеться у повідомленні пресслужби МОЗ, також до «червоного» списку потрапили Естонія, Словаччина, Латвія, Швеція, Франція, Бразилія, Нідерланди, Молдова, Італія, Угорщина, Польща.

Щодо 11 держав, які потрапили до «червоної» зони, немає даних стосовно поширення коронавірусу.

Якщо країна знаходить у «червоному» списку МОЗ, це означає що міністерство не рекомендує до неї їхати, а по приїзду потрібно буде зробити тест на Covid-19 або самоізолюватися на 14 днів.

До країн «зеленої» зони МОЗ також віднесло Румунію, Білорусь, Грецію, США, Португалію, Велику Британію, Росію, Хорватію, Данію, Канаду, Вірменію, Норвегію, Казахстан, Японію, Китай, Литву, Іспанію.

Грузія, яка нещодавно відкрила кордони для українських туристів, також залишилася «зеленою» у списку МОЗ. В Україні показник захворюваності за останніх 7 днів на 100 тисяч населення становить 354,5.