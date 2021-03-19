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    У Парижі вводять жорсткий карантин

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    Карантин посилюється в&nbsp;Парижі та низці французьких регіонів&nbsp; - У Парижі вводять жорсткий карантин
    Карантин посилюється в Парижі та низці французьких регіонів 
    Фото: EPA-EFE

    Обмеження триватимуть щонайменше чотири тижні

    Французька влада запроваджує в Парижі та низці французьких регіонів нові обмеження на тлі зростання кількості заражень коронавірусом. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає агентство AFP.

    Серед обмежень - закриття усіх магазинів, які не продають товари першої необхідності. Також будуть заборонені поїздки між регіонами без суттєвих причин, їх дозволятимуть лише за наявності спеціальних документів.

    Крім того, жителям Парижа та низки французьких регіонів на півночі і півдні країни буде заборонено відходити від своїх домівок більш, ніж на 10 кілометрів. При цьому їм дозволяється гуляти і займатися спортом в межах цього радіусу за умови наявності спеціального документу.

    Водночас школи залишатимуться відкритими, а комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – не з 18:00, а з 19:00.

    Ці обмеження триватимуть щонайменше чотири тижні. Їх вводять через переповненість відділень інтенсивної терапії лікарень у найбільш постраждалих регіонах – столичному регіоні Іль-де-Франс, у департаментах Ер і Приморській Сені у Нормандії та у приморських департаментах Альп навколо Ніцци.

    Показник щотижневої захворюваності у Парижі нещодавно зріс майже до 450 нових інфекцій на 100 тисяч жителів, що є майже вдвічі більшим за середній показник по країні.

    Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон зробив прогноз, скільки ще в країні триватиме «тяжкий період» боротьби з пандемією коронавірусу.

    Джерело: DW

    Теги: Франція карантин коронавірус комендантська година
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