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    Київ «червоний». МОЗ оновив розподіл на карантинні зони

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    Через стрімке поширення коронавірусу в Києві посилені карантинні обмеження - Київ «червоний». МОЗ оновив розподіл на карантинні зони
    Через стрімке поширення коронавірусу в Києві посилені карантинні обмеження
    Фото з відкритих джерел

    «Червона» карантинна зона розширилась

    19 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони.

    У «червону» зону, крім чотирьох областей, потрапив Київ.

    У «помаранчевій» зоні 12 областей і Київ, тоді як 18 березня «помаранчевими» були Київ і 11 регіонів.

    Так, у «червоній» зоні:

    • Київ,
    • Житомирська,
    • Закарпатська,
    • Івано-Франківська,
    • Чернівецька області.

    У списку регіонів «помаранчевої» зони:

    • Вінницька,
    • Донецька,
    • Київська,
    • Кіровоградська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Одеська,
    • Сумська,
    • Тернопільська,
    • Херсонська,
    • Хмельницька,
    • Черкаська області.

    Решта областей у «жовтій» карантинній зоні.

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    Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

    Так, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

    Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом, тому регіон піде на жорсткий карантин.

    На засіданні Ради національної безпеки України, яке має відбутися 19 березня, обговорюватиметься небезпека третьої хвилі пандемії і можливість запровадження жорсткого карантину на всій території України.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ карантин коронавірус
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