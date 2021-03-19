Київ «червоний». МОЗ оновив розподіл на карантинні зони

Через стрімке поширення коронавірусу в Києві посилені карантинні обмеження

«Червона» карантинна зона розширилась

19 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони.

У «червону» зону, крім чотирьох областей, потрапив Київ.

У «помаранчевій» зоні 12 областей і Київ, тоді як 18 березня «помаранчевими» були Київ і 11 регіонів.

Так, у «червоній» зоні:

Київ,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька області.

У списку регіонів «помаранчевої» зони:

Вінницька,

Донецька,

Київська,

Кіровоградська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська області.

Решта областей у «жовтій» карантинній зоні.

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Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Так, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом, тому регіон піде на жорсткий карантин.

На засіданні Ради національної безпеки України, яке має відбутися 19 березня, обговорюватиметься небезпека третьої хвилі пандемії і можливість запровадження жорсткого карантину на всій території України.