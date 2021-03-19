Київ «червоний». МОЗ оновив розподіл на карантинні зони
«Червона» карантинна зона розширилась
19 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони.
У «червону» зону, крім чотирьох областей, потрапив Київ.
У «помаранчевій» зоні 12 областей і Київ, тоді як 18 березня «помаранчевими» були Київ і 11 регіонів.
Так, у «червоній» зоні:
- Київ,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька області.
У списку регіонів «помаранчевої» зони:
- Вінницька,
- Донецька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська області.
Решта областей у «жовтій» карантинній зоні.
Для перегляду натисніть на документ
Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.
Так, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Київській області є «проблеми» у зв’язку з поширенням коронавірусом, тому регіон піде на жорсткий карантин.
На засіданні Ради національної безпеки України, яке має відбутися 19 березня, обговорюватиметься небезпека третьої хвилі пандемії і можливість запровадження жорсткого карантину на всій території України.