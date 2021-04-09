Харківська область 11 квітня перейде у «червону» зону

За минулу добу у Харківській області виявили 1194 нових хворих на коронавірус

У «червоній» зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи

Харківську область внесли до «червоної» зони карантину - вже із неділі, 11 квітня, в регіоні діятимуть максимальні карантинні обмеження. Відповідне рішення схвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Установити з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Харківської області, і застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в «червоній» зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Також міністр Кабміну заявив про те, що ситуація з коронавірусом в Івано-Франківську покращилася та цей регіон вийшов з «червоною» зони карантину.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Раніше МОЗ оновив карантинні зони: «червоні» були 13 регіонів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Водночас, серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну.

Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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