МОЗ про карантин вихідного дня: Нашою метою було збити «ураганне поширення коронавірусу»

Максим Степанов: Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень

Максимальний результат, який очікували отримати в МОЗ – зменшення захворюваність до 20%

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні дозволив зменшити кількість хворих COVID-19, остаточні результати стосовно його ефективності будуть представлені до кінця тижня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, головною метою карантину вихідного дня було збити «ураганне поширення коронавірусу». Максимальний результат, який очікували отримати в МОЗ – зменшення захворюваність до 20%.

«Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень. Тоді ми зможемо порівняти статистику. Але зараз, заздалегідь, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми порівнюємо день до дня ми вже бачимо зменшення не тільки мов, але й кількості хворих», – заявив Степанов.

3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати: