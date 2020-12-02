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    Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні

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    Голова уряду стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків - Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні
    Голова уряду стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків

    Більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення карантину, - прем'єр

    Кабінет міністрів провів опитування серед місцевої влади щодо карантинних обмежень на свята. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    За його словами, більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення карантину.

    Голова уряду стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

    «Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», ─ додав прем'єр.

    Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, уряд скасував карантин вихідного дня.

    Як повідомлялося, з кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня».  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

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    Теги: міністр новорічні свята самоврядування Різдвяні свята карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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