Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні

Голова уряду стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків

Більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення карантину, - прем'єр

Кабінет міністрів провів опитування серед місцевої влади щодо карантинних обмежень на свята. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення карантину.

Голова уряду стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

«Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», ─ додав прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, уряд скасував карантин вихідного дня.

Як повідомлялося, з кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Читайте також: